Tagesausblick für 13.11.: DAX fehlen Impulse. SMA Solar, Nordex und Salzgitter im Fokus!

Die Aktienmärkte legten heute mehrheitlich eine Pause ein. Selbst der Rückgang der Erstanträge für Arbeitslosenhilfe in den USA konnte keine positiven Signale an die Aktienmärkte senden. Nach dem 1.800 Punktesprint im DAX kommt dies allerdings nicht ganz überraschend. So gaben DAX und EuroStoxx50 im Tagesverlauf jeweils rund ein Prozent auf 13.060 beziehungsweise 3.430 Punkte nach. Morgen stehen nur wenige Wirtschaftsdaten im Kalender. Dementsprechend ist zunächst mit wenig Impulsen zu rechnen.

Die Anleiherenditen drehten heute mehrheitlich leicht nach Süden. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um zwei Punkte auf -0,524 Prozent und die Renditen vergleichbarer Papiere in den USA gar um fünf Punkte auf 0,92 Prozent. Am Rohstoffmarkt zeigte sich derweil wenig Bewegung. So pendelte der Goldpreis innerhalb der gestrigen Range zwischen 1.860 US-Dollar und 1.880 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis setzte sich oberhalb des Oktoberhochs fest. Als Bremse erwies sich unter anderem ein Bericht der Energieagentur IEA, welche die Nachfrageprognosen für Q4 2020 und Q1 2021 reduzierte.

Unternehmen im Fokus

CureVac

ist aktuell auf der Suche nach einem Partner für die Phase III-Studie des Covid-19-Impfstoffkandidaten. Die Aktie verbesserte sich heute um rund 15Prozent. Dielegte für Q3 bessere Daten vor, als von vielen Analysten erwartet. "Die Deutsche Telekom ist und bleibt ein Stabilitätsanker. Wir sind weiterhin auf Kurs zu einem 100-Milliarden-Euro-Umsatz-Konzern", erklärte Telekom-Chef Tim Höttges bei der Vorlage der Zahlen. Nach der jüngsten Kursrallye legte der DAX-Wert dennoch eine Pause ein stagnierte im Bereich des Vortags. Der Biotechnologiekonzernbestätigte heute die Prognosen. Das war jedoch zu wenig, um dem Papier Impulse zu geben.legte für das dritte Quartal gute Zahlen vor. Zudem bestätigte der Versorger das Dividendenversprechen und kündigte an, kurz vor Weihnachten 500.000 eigene Aktien zu erwerben. Anleger quittierten dies zwar mit einem leichten Kursaufschlag. Dennoch schafft es das Papier nicht, das Hoch von 2012 zu überschreiten.stieg heute zweistellig nach oben und steuert das Hoch von 2018 an. Katalysator waren auch hier guten Zahlen. Angesichts guter Q3-Daten erhöhteheute erneut die Prognose für das Gesamtjahr. Dennoch zeigten sich bei dem MDAX-Wert heute Gewinnmitnahmen.

Aus Europa melden Morgen unter anderem Borussia Dortmund, Deutsche Wohnen, Nordex und Salzgitter Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine

Europa - BIP Euro-Zone Q3, erste Schätzung

Europa - Euro Zone - Handelsbilanz Eurostat, September

Frankreich - Verbraucherpreise, Oktober

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November

USA - Verbraucherpreise, Oktober

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.230/13.310/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.810/12.900/12.960 Punkte

Der DAX eröffnete heute mit einem Gap nach unten und tauchte im Tagesverlauf bis 13.020 Punkte nach unten. Zum Handelsschluss konnte sich der Index etwas vom Tagestief distanzieren. Aktuell fehlen dem Markt jedoch Impulse für eine Fortsetzung der Rally. So ist bei 13.230 Punkten zunächst der Deckel drauf. Auf der Unterseite findet der DAX bei 12.900712.960 Punkten eine Unterstützungszone. Ein Ausbruch aus dieser Range könnte den nächsten kurzfristigen Trend vorgeben.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 10.09.2020- 12.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.11.2013 - 12.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Call-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQW 7,55 12.900 16.03.2021 DAX Index HR1PRA 6,51 13.450 15.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.11.2020; 17:30 Uhr

Put-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQZ 7,86 13.300 16.03.2021 DAX Index HR1PRG 8,12 12.900 15.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.11.2020; 17:33 Uhr

