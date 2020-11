Jerome Powell, Vorsitzender des Board of Governors des Federal Reserve System, hält eine Rede auf dem Forum der Europäischen Zentralbank zum Thema Zentralbankwesen. Wichtige Zitate "Die Erholung in den USA verlief schneller als erwartet. "Die Erholung in den USA hat sich verlangsamt und war ungleichmäßig." "Das Hauptrisiko, das wir sehen, ist die weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...