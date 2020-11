Die Rohölbestände in den USA stiegen in der vergangenen Woche stark an - Der Preis der US-Sorte WTI fällt unter 42 Dollar, klammert sich an starke Tagesgewinne - Die Veränderung der Rohölbestände in den USA betrug in der Woche bis zum 6. November +4,3 Millionen Barrel, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Wochenbericht der US Energy Information ...

