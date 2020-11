Zürich (awp) - Der Baukonzern Implenia hat in Deutschland mehrere grössere Bauaufträge an Land gezogen. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf insgesamt 290 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. In Bad Homburg, nordöstlich von Frankfurt, baut Implenia das "Wohnquartier am Südcampus" für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...