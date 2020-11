Hyosung TNS, die Muttergesellschaft von Hyosung America, hat ihre Absicht angekündigt, einen Börsengang ("IPO") an der koreanischen Börse einzuleiten. Der genaue Zeitpunkt, der Umfang und die Struktur des Börsengangs wurden noch nicht endgültig festgelegt, aber die Hyosung Corporation, die südkoreanische Holdinggesellschaft, beabsichtigt, Mehrheitseigentümer von Hyosung TNS zu bleiben. KB Securities Co. und Daishin Securities Co. wurden als Konsortialführer für dieses Vorhaben gewählt.

Der Börsengang wird eine zentrale Rolle in der Wachstumsstrategie der Hyosung Corporation spielen und das volle Marktpotenzial des Geschäfts von Hyosung TNS, das in den letzten drei Jahren starke finanzielle Erfolge erzielt hat, ausschöpfen. Der Börsengang wird die weltweite Markenbekanntheit erhöhen, zu einer Ausweitung der F&E-Investitionen für technische Innovationen führen und die weltweite Expansion mit dem Ziel, Weltmarktführer zu werden, vorantreiben.

In den letzten 30 Jahren hat sich die Hyosung Corporation durch Diversifizierung und den Einsatz für Zufriedenheit und Erfolg der Kunden als zentrale Aufgabe zu einem international tätigen Unternehmen entwickelt. Hyosung TNS ist ein wichtiger und integraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Hyosung Corporation und wird dies auch weiterhin sein.

Hyosung TNS verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Lösungen für den Einzelhandels- und Finanzinstitutmarkt, ist in 30 Ländern weltweit tätig und ist Marktführer für Geldautomaten in den Vereinigten Staaten, Russland, Südkorea, Indonesien und Nigeria. Das Unternehmen plant, nach Europa, Südamerika, Nahost und Afrika zu expandieren.

Das innovative Lösungsportfolio des Unternehmens umfasst Geldautomaten, Bargeld-Recycler, wesentliche integrierte Selbstbedienungslösungen, herstellerunabhängige Softwareanwendungen, Kioske im Einzelhandel, Selbstbedienungs-Kassensysteme, professionelle Dienstleistungen und Wartungsservices. Software ist ein wachsendes Geschäftsfeld für das Unternehmen. Kürzlich schenkte das größte Finanzinstitut Indiens Hyosung TNS sein Vertrauen und beauftragte das Unternehmen mit der Lieferung einer anbieterübergreifenden Geldautomatensoftware für den Betrieb einer Flotte von über 40.000 Geldautomaten verschiedener Hardwareanbieter.

Die Position von Hyosung TNS als Branchenführer ist auf die technische Kompetenz des Unternehmens, seine Innovationsführerschaft, sein erstklassiges Partnernetzwerk und sein unerschütterliches Engagement für den Erfolg seiner Kunden zurückzuführen. Hyosung TNS verantwortet auf einzigartige Weise alle Aspekte der Konstruktion und der Herstellung seiner Produkte, was es dem Unternehmen ermöglicht, neue Technologien schneller auf den Markt zu bringen. Der Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf Innovationen in den Bereichen Finanzdienstleistungstechnologie, wie beispielsweise Lösungen der nächsten Generation für das Recycling und die Transformationen neuer Filialen, Cloud-basierte Softwarelösungen für Unternehmen, wie beispielsweise Tool-Sammlungen für das Cash-Management und vorausschauende Managed Services, sowie Selbstbedienungs-Kassentechnologie.

"Die Ankündigung von heute verdeutlicht die Absicht hinter und die Erwartungen an den bevorstehenden Börsengang weiter", sagte Scott Hackl, der Executive Vice President. "Dies ist eine aufregende Zeit für uns alle bei Hyosung."

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter hyosung-tns.com oder hyosungamericas.com.

