In Grünheide bei Berlin sollten grössere und leistungsfähigere Zellen als bisher üblich gefertigt werden, hiess es am Mittwoch aus gut informierten Kreisen. Dies war bereits bei Teslas "Battery Day" im September in Fremont (USA) ein Thema. Effiziente und kostengünstige Batterien gelten als Voraussetzung dafür, dass sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...