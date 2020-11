FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu den Kosten der Energiewende

Wieder einmal mussten die Verfassungsrichter feststellen, dass Bundesregierung und Bundestag Vattenfall und die anderen betroffenen Energieunternehmen durch den hastig beschlossenen Atomausstiegin ihren Eigentumsrechten verletzt haben. Womöglich muss der Staat wegen des Zickzackkurses in der Energiepolitik Entschädigungen in Millionen-, wenn nicht gar Milliardenhöhe hinterherschieben. Das Bundesverfassungsgericht ist nicht einmal das einzige Eisen, das Vattenfall in der Sache schmiedet: Die Entscheidung eines internationalen Schiedsgerichts steht noch aus. Das mag schmerzhaft sein. Noch schmerzhafter ist jedoch die Weigerung eines Rechtsstaats, die Vorgaben der Verfassungsrichter zu beachten. Es ist deshalb höchste Zeit, dass der Bundestag seine Hausaufgaben macht. Dieses Mal allerdings richtig./yyzz/DP/zb