=== *** 07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 3Q, Berlin 07:00 DE/Bauer AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Schrobenhausen 07:00 LU/Stabilus SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:30 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Salzgitter 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Hamburg 07:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 3Q, Berlin 07:50 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q, Beelen *** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober 08:00 DE/Baugenehmigungen September 08:00 DE/Insolvenzen August 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 9 Monate, Kahl am Main *** 08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate, Paris 08:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate, Paris 08:10 DE/MBB SE, Ergebnis 9 Monate, Berlin 08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe 10:00 DE/LBBW Research, Telefonkonferenz zur Zwischenbilanz der staatlichen Förderung der Mobilitätswende 10:00 DE/Agentur für Erneuerbare Energien, PK zu RED II- Umsetzung im Verkehr: Wie gelingt der Durchbruch für den Klimaschutz?, Berlin 10:00 EU/Videokonferenz der Innenminister, ca 14:45 PK *** 11:00 EU/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +12,7% gg Vq/ -4,3% gg Vj 1. Veröff.: +12,7% gg Vq/ -4,3% gg Vj 2. Quartal: -11,8% gg Vq/-14,8% gg Vj *** 11:00 EU/Handelsbilanz September 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und BASF-Vorstandsvorsitzender Brudermüller, Teilnahme am virtuellen Spatenstich BASF Schwarzheide 13:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim virtuellen Financial Times Global Boardroom 13:30 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK (virtuell) im Anschluss an die Umweltministerkonferenz 14:30 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar des Economic Club of Memphis *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 81,5 zuvor: 81,8 *** - DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung mit Bekanntgabe der neuen mittelfristigen Investitionspläne, Wolfsburg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage November - EU/Ratingüberprüfungen für Frankreich (Fitch), Island (S&P), Niederlande (S&P), Kroatien (Moody's), Österreich (Moody's und Fitch) ===

