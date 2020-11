DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

STAATSQUOTE - In allen europäischen Volkswirtschaften nimmt die Umverteilung rasant zu. Getrieben von der Coronakrise, verabschieden die Regierungen milliardenschwere Hilfen. Die 2020er-Jahre könnten den Übergang zu einer Ökonomie mit staatswirtschaftlichen Zügen bringen. Frankreich ist der bisherige Rekordhalter. Dort wird die Staatsquote nach Berechnung des Finanzministeriums in Paris in diesem Jahr bei mehr als 64 Prozent liegen - ein Plus von 15,7 Prozent gegenüber 2019. Das heißt: Der Staat gibt in diesem Jahr zwei von drei erwirtschafteten Euro aus. In Italien steigt die Staatsquote auf 59 Prozent (plus 21 Prozent). Selbst in Deutschland springt die Quote auf 54 Prozent. Das bedeutet auch hierzulande ein Wachstum von 19,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wird der Einfluss der öffentlichen Hand nicht zurückgefahren, droht aus Sicht von Ökonomen langfristig ein Effizienz- und Wohlstandsverlust. Ifo-Chef Clemens Fuest warnt vor allem vor den "negativen Folgen dauerhafter Staatsbeteiligungen an Firmen wie derzeit etwa der Lufthansa". Natixis-Chefvolkswirt Patrick Artus mahnt: "Die Staaten können helfen, aber sie sollen nicht auswählen: Das ist eine gute Technologie, das eine gute Branche, die hat Zukunft." Sie wollten bestimmen, wer ein wirtschaftlicher Champion werde oder welche Technologie sich durchsetze. Und Geoffroy Roux de Bézieux, Chef des französischen Unternehmerverbands Medef, warnt: "Hunderttausende Firmen stehen vor dem Konkurs, in großem Umfang werden private durch staatliche Investitionen ersetzt." (Handelsblatt)

EIB - Bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) gibt es weiterhin Defizite bei der Geldwäschekontrolle. "Es bleibt noch mehr zu tun, um die Regeln vollständig anzupassen", heißt es in einem Brief von EIB-Präsident Werner Hoyer an die Vorsitzende des EU-Haushaltsausschusses Monika Hohlmeier. Ein Problem sind demnach unter anderen die Kontrollen sogenannter "Politisch exponierter Personen" (PEPs) - das sind beispielsweise Politiker und deren Familienmitglieder, deren Person und Finanzgeschäfte wegen ihrer Machtstellung im Land besonders auf Geldwäscherisiken überprüft werden sollen. Ein Bericht der Innenrevision habe deutlich gemacht, dass "weitere Verbesserungen bei der Definition der PEPs, dem Überprüfungsprozess und der IT-Systeme nötig sind", so Hoyer in dem Antwortschreiben, das der SZ vorliegt. (SZ)

NAHVERKEHR - Die kommunalen Verkehrsbetriebe rechnen wegen der anhaltenden Krise im nächsten Jahr mit über 3,5 Milliarden Euro weniger Einnahmen aus dem Ticketverkauf. Diese Zahl nannte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VDV, Oliver Wolff, dem Handelsblatt. Die 450 Unternehmen erwarten, dass der Bund und die Länder das Defizit ausgleichen werden. Im Frühjahr hatten sich die Betreiber des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) schon auf ein erstes Hilfspaket von fünf Milliarden Euro verständigt, das allerdings 2020 nicht ganz aufgebraucht wird. (Handelsblatt)

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG - Die große Koalition will erstmals in der Corona-Krise gesetzlich festschreiben, dass sich auch die private Krankenversicherung an den allgemeinen Kosten der Pandemiebekämpfung beteiligen muss. Das sieht ein Änderungsantrag von Union und SPD zum dritten Bevölkerungsschutzgesetz vor, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Danach muss die PKV anteilig die Kosten der Corona-Impfungen in den geplanten Impfzentren übernehmen. Die Höhe soll sich am Anteil der Privatversicherten an der Gesamtbevölkerung bemessen. Das wäre ein Kostenanteil von etwa 10 Prozent. (RND)

FRAUENQUOTE - Nach dem CSU-Vorstoß für eine feste Frauenquote in Dax-Vorständen gibt es auch in der CDU Bewegung, den Widerstand gegen das von Justizministerin Christine Lambrecht und Frauenministerin Franziska Giffey (beide SPD) vorgelegte zweite Führungspositionengesetz aufzugeben. "Für den Vorschlag habe ich Sympathien, und ich finde, wir sollten ihn umsetzen", sagte die stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Nadine Schön (CDU). Zuvor hatte sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu mehr Frauen in Vorständen bekannt und ein entsprechendes Papier vorgelegt. (Welt)

CORONA-IMPFUNG - Entwicklungsminister Gerd Müller hat vor nationalem Egoismus bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen gewarnt. Zwar sei es "nachvollziehbar, dass jedes Land sich jetzt so viele Impfdosen wie möglich sichern möchte", sagte der CSU-Politiker. Dabei dürfe aber "die globale Solidarität nicht auf der Strecke bleiben". Gerade die ärmsten Länder mit schwachen Gesundheitssystemen seien auf eine rasche Versorgung mit Impfstoffen angewiesen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. (Funke Mediengruppe)

RENTE - FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki fordert vom Bundesfinanzministerium Aufklärung über einen Brief des Rentenexperten Bert Rürup. Darin bezweifelt dieser die Verfassungsmäßigkeit der geltenden Rentenbesteuerung, die er selbst mit entwickelt hatte. Sie verstoße "in erheblichen Umfang gegen das Verbot der Zweifachbesteuerung". (SZ)

