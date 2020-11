Nachdem sich die Plattform an die Gerichtsbarkeit gewandt hatte, meldeten sich nun offizielle Stellen zurück. Alle scheinen andere Ansätze zu verfolgen. Das juristische Verwirrspiel um den US-Arm der chinesischen Bytedance-Tochter Tiktok geht in eine neue Runde. Das US-Justizministerium hat Berufung gegen eine Verfügung aus Pennsylvania eingelegt, die die Regierung daran hindert, TikTok die Geschäftstätigkeit zu verbieten. Das Handelsministerium hingegen meldete, es halte sich an die einstweilige Verfügung, behalte sich jedoch weitere Schritte ...

