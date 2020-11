DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Hochrangige Vertreter der US-Wahlbehörden sehen keinerlei Belege für Betrug bei der Präsidentschaftswahl. In einer Erklärung traten diese Mitarbeiter von Dienststellen der US-Bundesregierung wie der Bundesstaaten laut AFP nachdrücklich den Behauptungen des abgewählten Präsidenten Donald Trump entgegen. Trump erkennt seine Niederlage gegen den Oppositionskandidaten Joe Biden bislang nicht an und prangert ohne Vorlage irgendwelcher Beweise vermeintlichen massiven Wahlbetrug an. Die Wahl am 3. November sei "die sicherste der amerikanischen Geschichte" gewesen", betonten die Behördenvertreter in ihrer gemeinsamen Erklärung. Es gebe keine Belege dafür, dass Stimmen bei der Wahl "gelöscht" worden, "verloren" gegangen oder "verändert" worden seien und das Funktionieren der Wahlverfahren "in irgendeiner Weise" beeinträchtigt gewesen sei. In der Erklärung bekundeten die Behördenvertreter ihr "größtes Vertrauen in die Sicherheit und Integrität unserer Wahlen".

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat laut Prognosen weiterer Fernsehsender auch den Bundesstaat Arizona gewonnen. Die Sender CNN, NBS, CBS, ABC erklärten den Demokraten zum Sieger in dem traditionell republikanischen Bundesstaat. Der konservative Sender Fox News und die Nachrichtenagentur AP hatten Biden bereits in der Wahlnacht zum Sieger in Arizona erklärt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SALZGITTER (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q20 ggVj Zahl 3Q19 Umsatz 1.646 -22% 12 2.111 Ergebnis vor Steuern -75 -- 12 -105

Weitere Termine:

07:00 DE/Bauer AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:00 LU/Stabilus SA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 3Q

07:50 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate

08:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate

08:10 DE/MBB SE, Ergebnis 9 Monate

08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

Im Laufe des Tages:

- DE/Volkswagen AG (VW), AR-Sitzung mit Bekanntgabe der Investitionspläne

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +12,7% gg Vq/ -4,3% gg Vj 1. Veröff.: +12,7% gg Vq/ -4,3% gg Vj 2. Quartal: -11,8% gg Vq/-14,8% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan November (1. Umfrage) PROGNOSE: 81,5 zuvor: 81,8

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.005,00 0,20 S&P-500-Indikation 3.542,25 -0,06 Nasdaq-100-Indikation 11.874,00 0,03 Nikkei-225 25.385,87 -0,53 Schanghai-Composite 3.294,00 -1,34 +/- Ticks Bund -Future 174,97% 0 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.052,95 -1,24 DAX-Future 12.972,00 -1,92 XDAX 12.985,42 -1,86 MDAX 28.334,02 -0,26 TecDAX 3.027,61 -0,02 EuroStoxx50 3.428,20 -1,13 Stoxx50 3.056,89 -1,13 Dow-Jones 29.080,17 -1,08 S&P-500-Index 3.537,01 -1,00 Nasdaq-Comp. 11.709,59 -0,65 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,90% +43

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wieder aufgeflammte Corona-Sorgen dürften am Freitag für einen schwachen Börsenstart sorgen. Die Wall Street war bereits am Vorabend deutlich schwächer aus dem Handel gegangen, am Morgen folgt ihnen Asien auf dem Weg nach unten. Bei Gold, Anleihen und dem Yen ing es mit der üblichen Fluchtreaktion in sichere Häfen wieder nach oben. Die Freude über einen Corona-Impfstoff an den Märkten scheint verflogen, in den USA wird auf die Rekordbelegung der Krankenhäuser geblick. Wirtschaftlich steigt die Sorge vor weiteren Lockdowns. Mehrere Zentralbanker hätten bereits gewarnt, dass eine Impfung nicht sofort zur Beseitigung wirtschaflicher Belastungen führen werde, heißt es im Handel. Dazu kommt die Angst vor schwer kalkulierbaren Aktionen des scheidenden US-Präsidenten. Er erklärte Investitionen in chinesische Aktien für illegal, die als vom Militär kontrolliert betrachtet werden.

Rückblick: Leichter - Die jüngsten positiven Nachrichten zu den US-Wahlen sowie einem Corona-Impfstoff, die in den vergangenen Tagen den Börsen zu Kursgewinnen verholfen hatten, sind in den Aktienkursen eingepreist. Nun fehlten die Käufer, die die aktuellen Niveaus bezahlen wollten. Denn in den USA wird es noch dauern, bis Joe Biden die Regierungsverantwortung übernimmt. Noch länger dürfte es dauern, bis genügend Impfstoff zur nachhaltigen Eindämmung der Corona-Pandemie zur Verfügung stehen wird. Gelobt wurden die Einnahmen von Zurich Insurance (plus 0,7 Prozent) in den ersten neun Monaten. Vor allem der Anstieg der Bruttoprämien von 3 Prozent gefalle. Pirelli verloren 6,5 Prozent. Der Reifenhersteller ist in den ersten neun Monaten in die roten Zahlen gerutscht und hat den Margenausblick gesenkt. Für die Aktie des niederländischen Telekommunikationskonzerns KPN ging es nach neuen Übernahmespekulationen um 6,3 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Während die Zahlen von Siemens für das vierte Quartal allgemein überzeugten, verfehlte der Ausblick die Erwartungen. Mit einem Abschlag von 3,2 Prozent stellte die Aktie den größten DAX-Verlierer. Auch für die Aktie von Merck KGaA ging es nach Zahlenvorlage um 0,5 Prozent nach unten. RWE (plus 0,4 Prozent) bleibt in einem schwierigen Marktumfeld dank guter Windgeschäfte auf Wachstumskurs. Das Unternehmen erhöhte in den ersten neun Monaten sein bereinigtes Betriebsergebnis um 13 Prozent. Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 0,4 Prozent nach oben. Hier war es unter anderem die gute Geschäftsentwicklung der US-Tochter T-Mobile, die für positive Akzente gesorgt hatte. In der zweiten Reihe verloren Fielmann 2,3 Prozent. Die Analysten von Baader bewerteten den Gewinnausblick als "zu konservativ". SMA haussierten mit Blick auf die gute Margenentwicklung um 14,8 Prozent. "Besser als erwartet", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Zahlen von Ströer. Der Kurs zog um 6,2 Prozent an. Indus (plus 6,2 Prozent) hatte im dritten Quartal beim operativen Ergebnis trotz eines Umsatzrückgangs fast das Vorjahresniveau erreicht und ihre Jahresprognose bestätigt.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Wohnen steht dank des anhaltenden Preisanstiegs in den deutschen Städten vor einer deutlichen Aufwertung. Die Papiere wurden bei Lang & Schwarz 2,7 Prozent höher getaxt. Dagegen wurden Deutsche Euroshop 1 Prozent tiefer gestellt. Der Investor für Einkaufszentren hat in den ersten neun Monaten wegen der Pandemie einen Gewinneinbruch verzeichnet, dabei im dritten Quartal jedoch Verbesserungen des Geschäfts gespürt.

USA / WALL STREET

Schwach - Verstärkte Coronavirus-Sorgen haben an der Wall Street für Abgaben gesorgt. In den USA erreicht die Zahl der Neuinfektionen immer neue Rekordmarken. Und auch weltweit breitet sich die Pandemie weiter rasant aus. Daher werden auch wieder Beschränkungen verhängt. Die Euphorie um einen baldigen Impfstoff, die Dow-Jones-Index und S&P-500 zu Beginn der Woche noch auf neue Allzeithochs geführt hatte, ist deutlich kleiner geworden. Mahnende Worte kamen auch von US-Notenbankpräsident Jerome Powell: "Die nächsten Monate könnten eine Herausforderung sein". Unter den Einzelwerten sprangen Fossil um 24,5 Prozent nach oben. Der Anbieter von Accessoires wie Taschen, Uhren und Brillen ist im dritten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Moderna stiegen um 6,5 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen hat mitgeteilt, dass erste Daten aus klinischen Tests seines Corona-Impfstoffkandidaten vorlägen und ausgewertet werden könnten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1805 -0,01% 1,1807 1,1815 +5,3% EUR/JPY 123,88 -0,20% 124,12 124,22 +1,6% EUR/CHF 1,0796 -0,04% 1,0801 1,0794 -0,6% EUR/GBP 0,8996 -0,06% 0,9001 0,8996 +6,3% USD/JPY 104,93 -0,19% 105,13 105,14 -3,5% GBP/USD 1,3125 +0,05% 1,3118 1,3136 -1,0% USD/CNH 6,6231 +0,10% 6,6162 6,6039 -4,9% Bitcoin BTC/USD 16.285,00 0,313 16.234,25 16.099,00 +125,9%

