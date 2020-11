In den drei Monaten bis Ende September betrug der Verlust unter dem Strich 710 Millionen Dollar.Burbank - Die Corona-Krise hat Walt Disney ein weiteres Quartal mit roten Zahlen eingebrockt. In den drei Monaten bis Ende September betrug der Verlust unter dem Strich 710 Millionen Dollar, wie der US-Unterhaltungsriese am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Im Vorjahr hatte es noch 777 Millionen Dollar Gewinn gegeben. Dennoch erholt sich Disney langsam vom Corona-Schock, der weite Teile des...

