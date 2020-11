Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) erhöht die Prognose, erhält dritten US-Grossauftrag (302 MW) und die Aktie steigt un dsteigt. Und jetzt passend die Bestätigung der vorläufigen Quartalszahlen - Vorgeschmack gab es ja schon bei der Prognoseerhöhung am 09.11.2020.Und jetzt die endgültigen Q3-Zahlen: Das Unternehmen steigerte den Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum über 63 Prozent auf 3.167,4 Mio. EUR (9M/2019: 1.943,0 Mio. EUR). Zu diesem Umsatzanstieg trugen vor allem eine deutlich erhöhte Anzahl an Installationen und Produktion im Segment Projekte ...

