DJ PTA-News: Uzin Utz AG: Uzin Utz AG: Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2020

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Ulm (pta006/13.11.2020/08:00) - Der Ulmer Bauchemiekonzern setzt seine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung auch im dritten Quartal fort. Der Umsatz der Uzin Utz Group stieg zum 30. September 2020 auf 286,5 Mio. Euro und liegt damit 1,5 % über dem Vorjahreswert (282,1 Mio. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit übertraf mit 26,1 Mio. Euro den Vorjahreswert von 24,8 Mio. Die vollständige Quartalsmitteilung finden Sie im Anhang sowie unter https:// de.uzin-utz.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsmitteilungen

Aussender: Uzin Utz AG Adresse: Dieselstraße 3, 89079 Ulm Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Ruf Tel.: +49 731 4097-416 E-Mail: ir@uzin-utz.com Website: www.uzin-utz.de

ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

