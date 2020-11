Hamburg (ots) - Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff ist groß - allerdings auch die Skepsis, ob ein so rasch durch die Zulassung geführter Impfstoff wirklich sicher genug ist. Wie sehen die Ärzte in den Praxen das Thema? Würden sich die Mediziner persönlich selbst sofort impfen lassen? Der Ärztenachrichtendienst (änd) führte am 11. November eine Blitzumfrage durch, an der sich rund 500 niedergelassene Haus- und Fachärzte beteiligten."Sollte ein Corona-Impfstoff in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen: Würden Sie sich impfen lassen?", lautete die an die Ärzte gestellte Frage. Insgesamt 65 Prozent der Ärzte bejahten die Frage und sprachen den europäischen Zulassungsbehörden somit das volle Vertrauen aus: 52 Prozent würden sich sofort impfen lassen, sobald ein Impfstoff verfügbar ist und die Impfung auch ihren Patienten oder einer ausgewählten Gruppe von Patienten empfehlen. Weitere 13 Prozent gaben ebenfalls an, sich impfen lassen zu wollen - eine Empfehlung gegenüber den Patienten halten sie allerdings nicht für sinnvoll.Doch es gibt auch Skeptiker in der Ärzteschaft: 34 Prozent der an der Befragung teilnehmenden Mediziner wollen sich die Spritze nicht gleich im nächsten Jahr setzen lassen. Der Großteil davon (25 Prozent aller Umfrageteilnehmer) betont jedoch, dass er vielleicht später zur Impfung schreite, wenn über den Impfstoff mehr Erkenntnisse vorliegen. 10 Prozent lehnen eine Impfung mit einem Impfstoff gegen Corona auf absehbare Zeit komplett ab.An der Online-Befragung beteiligten sich am 11. November insgesamt 496 niedergelassene Haus- und Fachärzte aus dem gesamten Bundesgebiet. Der in Hamburg ansässige Ärztenachrichtendienst (änd.de) ist eine Verbindung aus berufsbezogenem Nachrichtendienst und aktiver Diskussionsplattform zum innerärztlichen Wissensaustausch, zu dem Mediziner mit Berufsnachweis Zugang haben. Rund 50.000 Ärzte sind derzeit Mitglied auf www.aend.de. (http://www.aend.de)Pressekontakt:Pressekontakt:änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AGKattjahren 422359 Hamburg040/6091540j.scholz@aend.deOriginal-Content von: Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61299/4761738