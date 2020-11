Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die am Montag aufgekommene Euphorie an den Märkten ist erst einmal weg. Der DAX erlebte gestern einen heftigen Rücksetzer. Die Vorgaben aus Übersee sind ähnlich schwach. Dementsprechend muss der DAX heute um die Marke von 13.000 Punkten bangen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Walt Disney, Cisco Systems, Deutsche Wohnen, Thyssenkrupp und TikTok. Marco Uome informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.