Nach starken Geschäftszielen am Montag hat die Nordex-Aktie bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen eine beeindruckende Rallye aus Parkett gelegt. Unter dem Strich hat der Turbinenbauer aber auch in den ersten neun Monaten 2020 einen hohen Verlust hinnehmen müssen. An der Börse geht der Blick bereits auf das kommende Jahr.In den ersten drei Quartalen 2020 steigerte Nordex den Umsatz um über 63 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Operativ blieben bei einer EBITDA-Marge von 2,2 Prozent 70,8 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...