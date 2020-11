Der deutsche Aktienmarkt startet auch am Freitag mit Verlusten.Der DAX steigt mit einem Abschlag von 0,12 Prozent bei 13.036,97 Punkten in den Handel ein und gewinnt damit vorerst den Kampf um die psychologisch wichtige 13.000-Zähler-Marke.Der DAX zollt weiter dem Kurssprung vom Montag Tribut, der ihn zeitweise um über 800 Punkte auf fast 13.300 Punkten katapultierte. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen beträgt die Wochenbilanz aktuell noch plus 4,5 Prozent. Laut dem Marktstrategen ...

