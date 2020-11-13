Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 13.11.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 648 internationalen Medien
Internationaler Großauftrag für Covid-19-Schnelltest-Plattform mit Roche-Integration
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55 Ticker-Symbol: VAR1 
Xetra
13.11.20
09:58 Uhr
115,70 Euro
-0,30
-0,26 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX International 100
GEX
MDAX
TecDAX
1-Jahres-Chart
VARTA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VARTA AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
115,40115,6010:14
115,50115,7010:14
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
MERCK KGAA
MERCK KGAA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MERCK KGAA131,05-0,04 %
MORPHOSYS AG87,36-0,91 %
VARTA AG115,70-0,26 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.