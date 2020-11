DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

RKI meldet 23.542 neue Corona-Ansteckungsfälle

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat ein neues Rekordhoch erreicht. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 23.542 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Der bisherige Höchstwert hatte bei 23.399 Neuinfektionen gelegen und war am vergangenen Samstag vom RKI gezählt worden.

AOK-Bundesverband warnt vor möglicher Verdoppelung des Zusatzbeitrags

Der AOK-Bundesverband warnt vor einer möglichen Verdoppelung des Zusatzbeitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung, sollte die Bundesregierung bei den Corona-Hilfen für die Kassen nicht deutlich nachlegen. "Ohne Gegensteuern" drohe nach der Bundestagswahl des kommenden Jahres ein Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitrags von derzeit 1,3 Prozent auf 2,5 Prozent, sagte Verbandschef Martin Litsch der Augsburger Allgemeinen.

Insolvenzen in Deutschland weiter deutlich unter Vorjahresniveau

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im August erneut von der teilweise ausgesetzten Insolvenzantragspflicht beeinflusst gewesen. Im August haben die deutschen Amtsgerichte 1.051 Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 35,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Baugenehmigungen in Deutschand steigen im September leicht

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen hat im September leicht zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde in Deutschland der Bau von knapp 29.700 Wohnungen genehmigt. Das waren 0,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Für den Zeitraum Januar bis September ergab sich ein Anstieg um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Polen droht mit Veto gegen EU-Haushalt wegen Rechtsstaatsmechanismus

Nach Ungarn hat auch Polen wegen des geplanten Rechtsstaatsmechanismus mit einem Veto gegen den EU-Haushalt gedroht. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte im Online-Dienst Facebook, er habe in den vergangenen Tagen einen Brief an führende Vertreter der Europäischen Union geschrieben, in der er "unsere Perspektive auf die mit dem EU-Haushalt verbundenen Bedingungen dargestellt" habe.

Erstmals mehr als 10.000 Corona-Tote binnen 24 Stunden weltweit

Weltweit sind binnen 24 Stunden erstmals mehr als 10.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Fast die Hälfte (4.961) der insgesamt 10.010 Todesfälle wurde aus Europa gemeldet, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. 1.868 Todesfälle wurden in Lateinamerika und der Karibik registriert sowie 1.330 in den USA.

Maas will die USA wieder in WHO einbinden

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) setzt nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl auf den baldigen Wiedereintritt der Vereinigten Staaten in die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Maas äußerte sich beim Pariser Friedensforum "zuversichtlich", dass Biden seine entsprechende Zusage wahr machen werde. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und andere Politiker forderten einen weltweiten Zugang zu einem möglichen Corona-Impfstoff.

Hochrangige US-Wahlbeauftragte sehen keine Belege für Betrug

Hochrangige Vertreter der US-Wahlbehörden sehen keinerlei Belege für Betrug bei der Präsidentschaftswahl. In einer Erklärung traten diese Mitarbeiter von Dienststellen der US-Bundesregierung wie der Bundesstaaten nachdrücklich den Behauptungen des abgewählten Präsidenten Donald Trump entgegen. Trump erkennt seine Niederlage gegen den Oppositionskandidaten Joe Biden bislang nicht an und prangert ohne Vorlage irgendwelcher Beweise vermeintlichen massiven Wahlbetrug an.

Biden gewinnt auch Arizona

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat laut Prognosen weiterer Fernsehsender auch den Bundesstaat Arizona gewonnen. Die Sender CNN, NBS, CBS, ABC erklärten den Demokraten zum Sieger in dem traditionell republikanischen Bundesstaat. Der konservative Sender Fox News und die Nachrichtenagentur AP hatten Biden bereits in der Wahlnacht zum Sieger in Arizona erklärt.

Geplantes US-Verbot von Videoplattform Tiktok in den USA ausgesetzt

Die US-Regierung setzt ihr geplantes Verbot der Videoplattform Tiktok aus. Das Handelsministerium in Washington teilte mit, dass es einer entsprechenden Anordnung einer Bundesrichterin im Bundesstaat Pennsylvania nachkomme. Das Verbot des Herunterladens der populären App, die zum chinesischen Bytedance-Konzern gehört, hatte an diesem Donnerstag in Kraft treten sollen.

Trump verbietet US-Investitionen in chinesische Firmen mit Verbindungen zum Militär

US-Präsident Donald Trump verbietet US-Bürgern Investitionen in chinesische Unternehmen, die Streitkräfte und Sicherheitsbehörden des Landes unterstützen könnten. Das Weiße Haus veröffentlichte eine entsprechende Anordnung des Präsidenten, die am 11. Januar in Kraft treten soll.

Fed-Chef Powell sieht USA vor schwierigen Monaten

Für den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, ist es noch zu früh, um zu sagen, wie die Fortschritte bei der weltweiten Jagd nach einem Covid-19-Impfstoff die US-Wirtschaft beeinflussen werden, insbesondere angesichts der Tatsache, dass ein Anstieg der Infektionsfälle die jüngste wirtschaftliche Erholung schwächen könnte. "Die nächsten Monate könnten eine Herausforderung sein", sagte Powell. Sowohl die Geld- als auch die Fiskalpolitik werde wohl noch mehr tun müssen.

Bank of Mexico läßt Leitzins unverändert bei 4,25 Prozent

Die mexikanische Notenbank hat ihren Leitzins unverändert gelassen. Nach zuletzt elf Zinssenkungen in Folge legt die Bank of Mexico damit eine Pause ein, während Analysten mit einer weiteren Senkung gerechnet hatten. Mit dem Zinssenkungszyklus wollten die Notenbanker die Inflation wieder in Richtung der Zielmarke von 3 Prozent drücken. Der Leitzins bleibt nun aber unverändert bei 4,25 Prozent.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysia BIP 3Q -2,7% (PROG: -3,6%) gg Vorjahr

