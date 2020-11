Neuer "Green Bond" aus dem Solarbereich - die Greencells GmbH begibt eine besicherte fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A289YQ5) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Debüt-Anleihe des Solarunternehmens wird jährlich mit 6,50% verzinst - bei halbjährlicher Zinszahlung. Von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur imug wird die Anleihe als Green Bond klassifiziert, da sie im Einklang mit den Green Bond Principles (GBP) steht. Zudem verfügt sie über ein ausgiebiges Absicherungspaket.

Mit den Mitteln aus dem Green Bond soll das Wachstum der international tätigen Gruppe vorangetrieben werden, u. a. sollen fast baureife und somit risikoarme Projektrechte erworben und - in Ergänzung zu Eigenmitteln - das Projektentwicklungsgeschäft ausbaut werden.

Öffentliches Angebot startet am 16. November 2020

Investoren können die Greencells-Anleihe 2020/25 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro vom 16. November 2020 bis zum 7. Dezember 2020 (12:00 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt ordern. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF Bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und ausgewählten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.

Eckdaten des Greencells-Anleihe 2020/25

EmittentinGreencells GmbHFinanzierungsinstrumentGrüne ...

