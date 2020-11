Darum geht's im Video: Auch in diesem Jahr heißt es wieder: And the winner is… Bereits zum 12. Mal vergeben das Extra-Magazin und die Börse Stuttgart die ETP Awards. Wer sich die begehrten Trophäen als ETF-Anbieter des Jahres oder für den besten ETF des Jahres sichern konnte, verrät Markus Jordan vom Extra-Magazin - und natürlich dürfen die Reaktionen der glücklichen Gewinner auch nicht fehlen... 00:00 - ETFs als neue Rentenversicherung? 02:49 - Das ist der ETF-Anbieter des Jahres 05:46 - Bester ETF-Anbieter in der Rubrik "Kosten" 07:25 - Das ist der ETF des Jahres 2020 07:43 - Die ETF-Neuemission des Jahres 2020 08:35 - Wer ist ETF-Bank des Jahres?