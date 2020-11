Die DS Entsorgungs- und Dienstleistungs- GmbH hat ein neues Rücknahmesystem für Geräte-Altbatterien gegründet. Das unter gleichem Namen auftretende System wurde am 1. Oktober von der zuständigen Behörde in Rheinland-Pfalz als herstellereigenes Rücknahmesystem im Sinne des Batteriegesetzes genehmigt und ist seitdem deutschlandweit in Betrieb, teilte das Unternehmen mit. Das zur Landbell Group gehörende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...