Falls nach der zweiten Corona-Welle die zweite Krisenwelle kommen sollte, werden nicht alle gleich davon betroffen sein. Manche werden Vermögen verlieren und andere in Arbeitslosigkeit und Armut abrutschen. Diejenigen jedoch, die sich gut vorbereitet haben, werden genau dann den Grundstein für Wohlstand im Ruhestand legen können. Der Sparrate kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Warum es so sehr auf die Sparrate ankommt Ein Vermögen zu haben, ist schön. Es zu bewahren, ist jedoch gar nicht so einfach. ...

