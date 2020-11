NOTICE 13.11.2020 The following ETP's issued by Nordea Bank PLC will be moved to extended market segment on 16th of November, 2020 ISIN Trading Issuer Date of Current Market New Market Segment as Symbol migration Segment of effective date FI40004 BULL SX5X18S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56348 NF3 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BULL SX5X20S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56355 NF3 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR SX5X20S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56363 NF2 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR SX5X15S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56371 NF2 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR SX5X18S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56389 NF4 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR SX5X12S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56397 NF2 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR SX5X10S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56405 NF2 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR DAXX20S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56413 NF2 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR DAXX15S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56421 NF2 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR DAXX18S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56439 NF4 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR DAXX12S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56447 NF2 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 FI40004 BEAR DAXX10S NRB 16.11.2020 HEL Leverage HEL Leverage 56454 NF2 Certificates/21 Certificates Extend 1 ME/244 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260