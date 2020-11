Der neue Vanish Mode erlaubt es, Nachrichten über den Messenger und Instagram zu schicken, die nach Verlassen des Chats sofort verschwinden. War Snapchat seiner Zeit voraus, als es 2012 mit Nachrichten an den Start ging, die sich nach kurzer Zeit selbst zerstörten? "Nur" acht Jahre später setzt sich dieses Feature auch in der restlichen Social-Media-Welt immer mehr durch: Nachdem selbstlöschende Nachrichten für Whatsapp bereits in der vergangenen Woche angekündigt wurden, ist es wenig überraschend, dass Mutterkonzern Facebook eine ...

