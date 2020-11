Regulatory News:

Disclosure of shares repurchases from 6 November to 12 November 2020 Name of the issuer Issuer Identity

Code (LEI) Trading Day ISIN Aggregated volume per day

(number of shares) Weighted average

price per day Market (MIC Code) TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 06/11/2020 FR0013230612 8,385 22.2470 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 06/11/2020 FR0013230612 490 22.3043 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 06/11/2020 FR0013230612 488 22.3000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 06/11/2020 FR0013230612 5,066 22.2898 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/11/2020 FR0013230612 8,234 22.6606 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/11/2020 FR0013230612 734 22.4762 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/11/2020 FR0013230612 843 22.6688 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/11/2020 FR0013230612 5,908 22.6571 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/11/2020 FR0013230612 7,670 22.7242 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/11/2020 FR0013230612 801 22.8444 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/11/2020 FR0013230612 959 22.7860 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/11/2020 FR0013230612 6,188 22.7626 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/11/2020 FR0013230612 33,307 22.8255 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/11/2020 FR0013230612 832 22.8000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/11/2020 FR0013230612 833 22.8000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 11/11/2020 FR0013230612 6,218 22.8026 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/11/2020 FR0013230612 7,809 22.9104 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/11/2020 FR0013230612 856 22.9671 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/11/2020 FR0013230612 985 23.0000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 12/11/2020 FR0013230612 6,049 22.9246 BATE TOTAL 102,655 22.7219

