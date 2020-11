Die Wirtschaft der Eurozone erlebte in den drei Monaten bis September 2020 einen Aufschwung von 12,6% (Quartal) und verfehlte damit die erwarteten +12,7%, wie die zweite Schätzung am Freitag zeigte. Auf Jahresbasis fiel das BIP des Bündnisses im dritten Quartal um -4,4% gegenüber -4,3% in der vorherigen Schätzung, wobei die Erwartungen von -4,3% verfehlt ...

