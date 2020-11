DJ EANS-DD: Raiffeisen Bank International AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Peter Anzeletti-Reikl (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Mitglied des Aufsichtsrates =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Raiffeisen Bank International AG LEI: 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000606306 Beschreibung des Finanzinstruments: RBI Aktien Geschäftsart: Kauf Datum: 12.11.2020; UTC+01:00 Handelsplatz: Wiener Börse, XWBO Währung: Euro Preis Volumen EUR 14,75275 400 Gesamtvolumen: 400 Gesamtpreis: EUR 5.901,10 Durchschnittspreis: EUR 14,75275 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Raiffeisen Bank International AG Christoph Lehner, Head of Group Compliance +43 1 71707-1456 Am Stadtpark 9 A-1030 Wien Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2020 05:05 ET (10:05 GMT)