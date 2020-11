München (ots) -Das Wissensquiz mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton vom 16. bis 20. November 2020, um 18:00 Uhr im ErstenWalter "Waldi" Lehnertz bietet von Anfang an in der TV-Sendung "Bares für Rares" mit. Und sein Startgebot liegt grundsätzlich bei 80 Euro. Wenn er am Montag bei "Wer weiß denn sowas?" auf seinen "BfR"-Bieter-Konkurrenten Detlev "Dete" Kümmel trifft, wird allerdings nicht um Antiquitäten gefeilscht, sondern um richtige Antworten gerungen.Am Dienstag treten zwei Nachrichtenprofis gegeneinander an: die "heute journal update"-Moderatorin Hanna Zimmermann und der "heute journal"-Moderator Christian Sievers.Moderator Pierre M. Krause hat in SWR3 eine Latenight-Show, die auch seinen Namen trägt. Am Mittwoch trifft er zum Wettraten auf Paula Lambert, die sich als Sex-Expertin einen Namen gemacht hat und auf Sixx die Sendung "Tagesfrau" moderiert.Die Schauspielerin Anna Maria Mühe ermittelte als LKA-Fahnderin in der ZDF-Krimireihe "Solo für Weiss" zwischen Lübeck und Kiel. Ihre Kollegin Klara Deutschmann war gerade als Hauptdarstellerin in "Reiterhof Wildenstein" im Ersten zu sehen. Am Mittwoch hat Moderator Kai Pflaume beide zum fröhlichen Raten zu Gast.Statt selbst das Tanzbein zu schwingen, urteilen beide sonst bei "Let's Dance" über Rhythmusgefühl und tänzerische Leistungen von Profis und Prominenten. Zum Wochenausklang müssen die Juroren Motsi Mabuse und Joachim Llambi an der Seite der Ratefüchse Bernhard Hoëcker und Elton nach den richtigen Antworten auf Fragen wie diese suchen:Warum sollte Alkohol allein nicht zur Händedesinfektion verwendet werden?a) Die Haut wird anfälliger, weil Alkohol Fette aus der Haut löst.b) Da er schnell trocknet, ist die Wirkung nur gering.c) Da Wasserstoffperoxid fehlt, werden schneller Resistenzen gebildet.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 16. bis 20. November 2020 im Überblick:Montag, 16. November - Walter Lehnertz und Detlev KümmelDienstag, 17. November - Hanna Zimmermann und Christian SieversMittwoch, 18. November - Pierre M. Krause und Paula LambertDonnerstag, 19. November - Anna Maria Mühe und Klara DeutschmannFreitag, 20. November - Motsi Mabuse und Joachim LlambiWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (http://www.daserste.de/quiz-app) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (http://www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas)Fotos über www.ard-foto.de (http://www.ard-foto.de) Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4762169