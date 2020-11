Nicht begeistert von den verfügbaren Smartglasses? Dann macht es doch einfach wie der Produktdesigner Samson March: Der hat sich in seiner Freizeit einfach selbst eine smarte Brille gebaut - und die Pläne dafür ins Netz gestellt. Nachdem sich Samson March 2019 bereits eine eigene Smartwatch gebastelt hat, legt der Elektroingenieur und Produktdesigner jetzt nach und hat eine smarte Brille entworfen und gebaut. Die Idee dazu kam ihm, als er bemerkte, wie sehr ihn die Navigation via Smartphone von seiner Umgebung ablenkte. Also entwickelte er eine Brille, die ihm über Lichtsignale mitteilt, ihn welche Richtung er gehen muss...

Den vollständigen Artikel lesen ...