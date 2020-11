Geir Lode, Head of Global Equities und Fraser Lundie, Head of Credit im internationalen Geschäft von Federated Hermes sehen im Zuge der US-Wahlen den Markt euphorisch - vor allem aufgrund der Aussichten auf einen Impfstoff und beginnender Normalisierung. Wenn der Winter nicht wäre… Geir Lode, Head of Global Equities, bei Federated Hermes: "Joe Biden verkündete Anfang der Woche offiziell seinen Status ...

Den vollständigen Artikel lesen ...