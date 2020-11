Die Wiener Börse hat sich am Freitag zu Mittag mit Aufschlägen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX war zunächst noch mit negativen Vorzeichen in die Sitzung gegangen, dreht aber im Verlauf rasch ins Plus und baute seine Kursgewinne etwas aus. Bis 12.00 Uhr legte der ATX um 0,42 Prozent auf 2.400,69 Zähler zu. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,30 Prozent auf 1.223,89 Einheiten.Im frühen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...