98.688 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 8,20 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +0.22% vs. last gabb, -15.02% ytd, +38.60% seit Start 2013. Im wikifolio haben wir Uniqa bei 5,50 massiv aufgestockt, die charttechnische Situation verbessert sich und ein CMD im Dezember weckt Erwartungen. Ich denke, da ist Platz nach oben, denke ich. Die weitere Taktik mit dem Depot, das sich zuletzt markant erholt hat, kann nach einer Phase der Zukäufe aber durchaus auch wieder mal Teilverkäufe beinhalten. Uniqa ( Akt. Indikation: 5,49 /5,53, 1,10%) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit ...

