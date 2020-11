Laut einer Umfrage unter VDMA-Mitgliedsfirmen in den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) hat sich die Lage in China bereits wieder normalisiert. Nach Unternehmensgröße gewichtet, beurteilt ein Drittel der vom VDMA befragten Tochtergesellschaften vor Ort die gegenwärtige Geschäftssituation als gut, die Hälfte (51 %) bewertet die Geschäftssituation als zufriedenstellend. "Unsere Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass der Aufschwung in China bei unseren Mitgliedern angekommen ist", sagt VDMA-Chefvolkswirt Dr. Wiechers. "Allerdings gibt es je nach Teilbranche weiterhin große Unterschiede ...

