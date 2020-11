Mit unterschiedlichen Schwerpunkten haben die Oppositionsparteien SPÖ, NEOS und FPÖ am Freitag in der Coronakrise mehr Unterstützung für Firmen und mehr Rechtssicherheit gefordert. Die SPÖ will eine Ausweitung und Institutionalisierung von Coronahilfen im Lockdown. Die NEOS urgieren die versprochenen von der EU zu genehmigenden Förderungen und die FPÖ kämpft um Auszahlungen aus dem alten Epidemiegesetz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...