Köln (ots) - "Was würdet ihr tun, wenn ihr ein Spielzeug wärt?" - mit diesem Slogan wird die Fantasie eines Jeden im neuen Spot von Smyths Toys Superstores entfacht. In diesem spielerischen Spot zeigt Oscar seine musikalische Seite und erweckt in Klein und Groß den Spieltrieb. Lassen Sie sich verzaubern und die Vorfreude auf Weihnachten steigern, denn Vorfreude ist die schönste Freude!Am 06. November 2020 ist die diesjährige Markenkampagne von Smyths Toys Superstores mit dem Maskottchen Oscar auf YouTube erfolgreich gestartet und unter dem folgenden Link https://youtu.be/6hGmONkwjoM zu sehen. Darüber hinaus wird der dazu passende TV-Spot seit dem 07.11 bis einschließlich zum 16.12.2020 auf verschiedenen TV-Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt. Und auch auf Instagram und Facebook sind tolle Beiträge bereits veröffentlicht und noch geplant, schauen Sie doch mal auf beiden Kanälen vorbei und lassen sich inspirieren!Es handelt sich hierbei um einen spielerischen Spot, in dem Oscar seine musikalische Seite präsentiert, "Was würdet ihr tun, wenn ihr ein Spielzeug wärt?". Dieser Slogan bleibt im Gedächtnis und zieht sich durch den gesamten Spot, in dem er Klein und Groß gleichermaßen anspricht. Die Erwachsenen fühlen sich in Ihre Kindheit zurückversetzt und bei den Kindern wird der Sinn für das Spielerische geweckt. Der Zuschauer hat das Gefühl, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind! Würde Magie Wirklichkeit sein und wäre die Welt in unserer Fantasie ein Spiel, könnte jeder sein was er möchte.Man könnte Rennen fahren mit Mario oder gemeinsam mit den Puppen von L.O.L im O.M.G. Remix 4-in-1 Flugzeug (https://bit.ly/189120_DE) fliegen, wäre das nicht toll! Das "LEGO Super Mario 71360 Abenteuer mit Mario Starterset" (https://bit.ly/186869_DE) von Smyths Toys Superstores ermöglicht es Kindern, sich auch in der echten Welt mit Mario zusammenzuschließen und tolle Abenteuer zu erleben. Und auch der beliebte Charakter Baby Yoda (https://bit.ly/186509_DE), aus der aktuellen Star Wars Serie "The Mandalorian", agiert als Retter von Oscar in dem Spot und ist stehts an Oscars Seite.In jedem Smyths Toys Superstore in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden somit Kindheitsträume wahr und Kinder sowie auch Erwachsene können in eine spielerische Welt voller Magie und Fantasie eintauchen. Denn auch in in diesem Jahr präsentiert der beliebte Spielwarenhändler die angesagtesten Spielzeugartikel und informiert über die neuesten Trends sowie aktuellen Lieblingsthemen von Klein und Groß.Bei Smyths Toys Superstores hat die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für die kleinen und großen Kinder ein Ende, besuchen Sie uns in einem unserer Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder Online unter smythstoys.com. Oder nutzen Sie Online unsere Click & Collect Funktion und holen Sie Ihre Bestellung noch am gleichen Tag bequem im Markt in Ihrer Nähe ab. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Viele weitere Inspirationen und Anregungen finden Sie im Smyths Toys Superstores Weihnachtskatalog sowie in unserem Online Shop unter www.smythstoys.com (http://www.smythstoys.com). Bei uns wird Spielzeug lebendig!Über Smyths ToysDas vor mehr als dreißig Jahren in Irland gegründete Familienunternehmen Smyths Toys nimmt heute mit mehr als 200 Standorten in Irland, England und der DACH-Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz) und jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle in Europa mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breit gefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Outdoor, Multimedia und Baby führt Smyths Toys das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch den sehr beliebten und bequemen Multi-Channel Ansatz, ausgesprochen hohen Servicestandards und Produktqualität zu immer günstigen Preisen bietet das Smyths Toys Konzept seinen Kunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.smythstoys.com (http://www.smythstoys.com) .Pressekontakt:PRESSEKONTAKT FÜR DIE SMYTHS TOYS EU HQ LTD.Smyths Toys Deutschland GmbH & Co. KGPressestelleKöhlstrasse 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 420E-Mail: presse@smythstoys.comwww.smythstoys.comOriginal-Content von: Smyths Toys GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17620/4762577