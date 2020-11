Der Single's Day in China brach am 11. November mal wieder sämtliche Rekorde. Das Online-Bestellvolumen war schier unglaublich. In der Spitze verzeichnete beispielsweise Alibaba rund 600.000 Bestellungen pro Sekunde. Nicht pro Stunde oder Minute, sondern tatsächlich in nur einer Sekunde. Von daher spricht Nicole Straub mit Mick Knauff heute darüber, ob man die Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung nun einfach ignorieren sollte oder nicht. Zahlen gab es gestern nachbörslich auch von Cisco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...