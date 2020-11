Uniqa Österreich ist mit Schadenersatzansprüchen konfrontiert. In Zusammenhang mit Schuldverschreibungen der deutschen Infinus Gruppe, über die im Jahr 2014 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde, sei eine zivilrechtliche Schadenersatzklage gegen Uniqa Österreich Versicherungen AG als Rechtsnachfolgerin der früheren Finance Life Lebensversicherung AG eingebracht worden, teilt die Versicherung mit. Die behaupteten Ansprüche würden aus dem bereits im Jahr 2011 beendeten Deutschlandgeschäft der FinanceLife stammen, so Uniqa. Die Klage sei von einer deutschen Zweckgesellschaft eingebracht worden, der Klagsbetrag ist rund 3,9 Mio. Euro. In der Klage sei ein Vorbehalt der möglichen Geltendmachung von Ansprüchen weiterer Anleger enthalten (in der Klage ohne Betrag; insgesamt hat ...

