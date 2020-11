As from November 16, 2020, the Market Maker for the instruments specified below will change to Goldman Sachs Bank Europe SE. The instruments are listed on NSDX segment of the Nasdaq First North Sweden. ISIN Ticker Issue Date -------------------------------------------- SE0009356686 BEAR EURSEK X10SW 2016-11-24 -------------------------------------------- SE0011178987 BEAR EURSEK X15SW 2018-05-11 -------------------------------------------- SE0011178995 BEAR EURSEK X18SW 2018-05-11 -------------------------------------------- SE0009356694 BEAR GBPSEK X10SW 2016-11-25 -------------------------------------------- SE0008008353 BEAR OMX X3SW 2016-04-15 -------------------------------------------- SE0009356736 BEAR SOJA X3SW 2016-11-29 -------------------------------------------- SE0008406532 BEAR SP500 X3SW 2016-06-03 -------------------------------------------- SE0009414402 BEAR VETE X3SW 2016-12-15 -------------------------------------------- SE0011974468 BULL BOL X5SW 2 2018-12-03 -------------------------------------------- SE0011179290 BULL ERICB X5SW 2018-05-25 -------------------------------------------- SE0009356751 BULL EURSEK X10SW 2016-11-25 -------------------------------------------- SE0011178961 BULL EURSEK X15SW 2018-05-11 -------------------------------------------- SE0011178979 BULL EURSEK X18SW 2018-05-11 -------------------------------------------- SE0009356769 BULL GBPSEK X10SW 2016-11-25 -------------------------------------------- SE0009356777 BULL GULD X10SW 2016-11-25 -------------------------------------------- SE0011179084 BULL GULD X15SW 2018-05-11 -------------------------------------------- SE0009356785 BULL JPYSEK X10SW 2016-11-24 -------------------------------------------- SE0008008320 BULL OMX X3SW 2016-04-15 -------------------------------------------- SE0012673176 BULL OMX X3SW 2 2019-07-23 -------------------------------------------- SE0009356801 BULL SOJA X3SW 2016-11-29 -------------------------------------------- SE0008406508 BULL SP500 X3SW 2016-06-03 -------------------------------------------- SE0009356819 BULL USDSEK X10SW 2016-11-25 -------------------------------------------- SE0011179001 BULL USDSEK X15SW 2018-05-11 -------------------------------------------- SE0011179019 BULL USDSEK X18SW 2018-05-11 -------------------------------------------- SE0009414428 BULL VETE X3SW 2016-12-15 -------------------------------------------- SE0012854016 MINI L VETE SWE 01 2019-11-08 -------------------------------------------- For further information, please contact iss@nasdaq.com