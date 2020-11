Nachdem Gewinnmitnahmen die Wall Street am Vortag ins Minus gedrückt hatten, zeigen sich Anleger am Freitag wieder risikofreudiger.Der Dow Jones begann den Handel am Freitag 0,43 Prozent stärker bei 29.203,90 Punkten.Aufwärtstendenz nur eine Gegenbewegung?Zum Wochenausklang stehen die Zeichen an der Wall Street auf Erholung. Mehr als eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Vortag dürfte aber nicht drin sein, vermuten Marktteilnehmer. Denn die Entwicklung der Corona-Pandemie ...

