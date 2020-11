DGAP-News: KERAMUNDO / Schlagwort(e): Studie/Sonstiges

KERAMUNDO: WirtschaftsWoche: 'Höchstes Kundenvertrauen' für KERAMUNDO



13.11.2020 / 15:35

WirtschaftsWoche: "Höchstes Kundenvertrauen" für KERAMUNDO

Offenbach, 13. November 2020. Profis aus dem Bau und dem Handwerk bestätigen KERAMUNDO "höchstes Kundenvertrauen" im Bereich "Fliesenmärkte". Hierzu hat die WirtschaftsWoche gemeinsam mit dem Forschungsinstitut ServiceValue Kunden befragt. KERAMUNDO ist eine Marke von STARK Deutschland, dem führenden Baustoff-Fachhandel in Deutschland.

Für das Vertrauensranking im Auftrag der WirtschaftsWoche befragte ServiceValue über 500.000 Kunden, welchen Marken, Unternehmen und Dienstleistungen sie besonders vertrauen. Nur Teilnehmer, die Produkte oder Leistungen des jeweiligen Unternehmens gekauft haben, konnten dieses auch bewerten. Branchengewinner genießen innerhalb ihrer Branche und im Vergleich zu den untersuchten Marktbegleitern das höchste Kundenvertrauen.

59,4 Prozent der befragten Kunden von Fliesenmärkten gaben an, dass sie KERAMUNDO vertrauen. Das ist der höchste Wert im Vertrauensranking der Branche. Auch Fliesen Discount, welcher ebenfalls zu STARK Deutschland gehört, schnitt mit Top 3 hervorragend bewertet ab. Insgesamt wurden acht Fliesenmärkte bewertet. In anderen Branchen rangierten Unternehmen wie REWE, Sony und Acer auf den Top-Positionen.

"Vertrauen bildet die Basis für Entscheidungen"

Kåre O. Malo, CEO von STARK Deutschland, hebt die steigende Bedeutung der digitalen Serviceleistungen hervor: "In einer dynamischen Zeit, wie wir sie gerade erleben, bildet Vertrauen die Basis für schnelle Entscheidungen und effiziente Zusammenarbeit. Dieses Vertrauen vor Ort und digital auszubauen, ist eine zentrale Herausforderung. Hier wollen wir als Pionier vorangehen. Dass die Kunden uns das höchste Vertrauen aussprechen bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Danke an das ganze Team, das hinter diesem Erfolg steht!"

Peter Erfeling, Geschäftsleiter Fliesen bei STARK Deutschland, freut sich, dass KERAMUNDO erneut vorn liegt: "Eine hohe Qualität, erfahrene Berater und zuverlässige Dienstleistungen machen uns als Fliesenmarkt des Vertrauens aus. Wir investieren in diesem Jahr besonders in unsere digitalen Angebote und in den Komfort für unsere Kunden." So können die Kunden zum Beispiel in allen 25 KERAMUNDO Märkten in der digitalen Beratungslounge die Produkte per Virtual Reality in verschiedenen Raumsituationen ausprobieren. Hinzu kommen ab Dezember neue digitale Einkaufsmöglichkeiten, die Bestellprozesse erleichtern und die Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen noch transparenter machen.

KERAMUNDO ist der führende, leistungsstarke Fliesenfachhandel im deutschen Markt. Als Marke der STARK Deutschland GmbH vertreibt KERAMUNDO über 10.000 Fliesendesigns. 600 fachkundige Mitarbeiter an 25 Standorten stehen den Kunden bei der Auswahl zur Seite und geben wertvolle Tipps, zum Beispiel zur Verlegung und zur Pflege. Bei der Planung und Umsetzung unterstützen vielfältige Services - von der modernen 3D-Planung über den Musterservice und Liefer- und Logistik-Leistungen bis zur Vermittlung von Fach-Handwerkern.

Weitere Informationen: www.keramundo.de

STARK Deutschland GmbH ist der führende Baustoff-Fachhändler in Deutschland. In über 220 Niederlassungen erwirtschaften mehr als 5.000 Mitarbeiter einen Jahresumsatz von rd. 2 Mrd. Euro. Stark Deutschland verfügt über ein Netzwerk von 11 erfolgreichen Marken. STARK Deutschland ist Teil der internationalen STARK Group, mit Sitz in Kopenhagen. Die STARK Gruppe ist ein führender Baustoff-Fachhändler in Nordeuropa und in sechs Ländern vertreten: Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Grönland und Deutschland.

Weitere Informationen: www.stark-deutschland.de

Studie "Höchstes Kundenvertrauen": Die ServiceValue GmbH führt jährlich in Zusammenarbeit mit der WirtschaftsWoche und unter Begleitung des Psychologischen Institutes der Goethe-Universität Frankfurt am Main das größte Vertrauensranking Deutschlands durch. In diesem Jahr befragte die Kölner Analysefirma über 500.000 Kunden, welchen Marken, Unternehmen und Dienstleistungen sie besonders vertrauen. Insgesamt wurden 1.911 Unternehmen aus 150 Branchen hinsichtlich ihres Kundenvertrauens bewertet. Es zählten nur die Antworten von Kunden, die Produkte des jeweiligen Unternehmens gekauft haben.

Weitere Informationen zur Studie: https://servicevalue.de/ranking/vertrauensranking/

Fotos

/

Die WirtschaftsWoche hat KERAMUNDO als Fliesenmarkt mit dem höchsten Kundenvertrauen ausgezeichnet. (Foto: KERAMUNDO/WirtschaftsWoche)

Download (64 KB)

/

Studienteilnehmer, die bereits bei KERAMUNDO eingekauft haben, sprachen dem Fliesenmarkt "höchstes Kundenvertrauen" aus. (Foto: KERAMUNDO, Niederlassung Mönchengladbach)

Download (6 MB)

/

Im virtuellen Fliesenstudio verzahnt KERAMUNDO digitale und analoge Einkaufserlebnisse: Per Virtual Reality können Kunden Produkte in verschiedenen Raumsituationen ausprobieren. (Foto: KERAMUNDO, Niederlassung Frankfurt)

Download (6 MB)

