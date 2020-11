DJ EnBW will Kohlemeiler Karlsruhe, Mannheim und Leipzig zuletzt abschalten

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger EnBW hat seine Pläne zum Kohleausstieg konkretisiert. Die neueren Kraftwerksblöcke in Karlsruhe, Mannheim und eines bei Leipzig sollen "noch bis Mitte der 2030er laufen", erklärte Finanzvorstand Thomas Kusterer bei einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalsbilanz. "Alle anderen werden voraussichtlich abgeschaltet werden bis 2030." Ein genauerer Plan zu einzelnen Standorten liege allerdings noch nicht vor.

Anfang Oktober hatte der Konzern bereits erklärt, die Kohleverstromung bis 2030 von derzeit 4,6 Gigawatt auf dann 2,1 Gigawatt senken zu wollen. 2035 will EnBW dann klimaneutral werden. Die drei moderneren Anlagen, die zuletzt stillgelegt werden sollen, kommen zusammen auf 2,135 Gigawatt, wie Konzernsprecherin Martina Evers auf Nachfrage erklärte.

In Block 8 des steinkohlegefeuerten Rheinhafen-Dampfkraftwerks Karlsruhe (RDK 8) soll demnach bis Mitte der 2030er Jahre noch Strom im Umfang von 834 Megawatt erzeugt werden. Am Steinkohle-Großkraftwerk Mannheim AG (GKM), an dem EnBW 32 Prozent hält und auch noch RWE (40 Prozent) sowie der Mannheimer Versorger MVV (28 Prozent) beteiligt sind, sind 426 Megawatt geplant. Nahe Leipzig will die EnBW Energie Baden-Württemberg AG am Block S beim Braunkohlekraftwerk Lippendorf - dessen zweiten Block die Leag betreibt - mit 875 Megawatt bis zuletzt festhalten. Wegen möglicher Entschädigungsforderungen des Braunkohlelieferanten Mibrag in Lippendorf hat die EnBW allerdings noch nicht den öffentlich-rechtlichen Kohlevertrag unterzeichnet, der den geregelten Kohleausstieg in Deutschland bis 2038 vorsieht.

November 13, 2020

