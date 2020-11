Was war nur in der zurückliegenden Woche an den Märkten los? Wilde Kurskapriolen. Der DAX legte in der Spitze um 7,6 Prozent zu, Einzelwerte teilweise um mehr als 20 Prozent. Warum der Impfstoff für die Börse ein echter Game-Changer ist.Was für eine Woche: Erst die US-Wahl, dann der COVID-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Die Laune der Anleger ist sprunghaft nach oben geschnellt. Der DAX legte einen seiner größten Tagesgewinne seit seinem Bestehen aufs Parkett. Einzelwerte aus gebeutelten ...

