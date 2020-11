Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Woche hatte mit einem Freudensprung im DAX begonnen, nach dem am Wochenende verkündeten US-Wahlsieg von Joe Biden und erfreulichen Impfstoff-Studienergebnissen von BioNTech. Das Tempo hielt der DAX so zwar nicht durch, aber erst am Donnerstag kam es zu nennenswerten Gewinnmitnahmen, bevor der Leitindex am Freitag eher auf der Stelle trat. Franziska Schimke und Viola Grebe nehmen die Ereignisse der Börsenwoche unter die Lupe, darunter auch jede Menge Unternehmenszahlen. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die Termine der kommenden Woche - und da könnte das Thema Corona-Maßnahmen auch wieder eine maßgebliche Rolle spielen.