Das Verbrauchervertrauen der USA verschlechterte sich im November drastisch - Der US-Dollar-Index zeigte keine Reaktion auf die Daten und bleibt unter 93,00 - Der Index des Verbrauchervertrauens sank in den USA von 81,8 im Oktober auf 77 im November, wie die jüngsten Verbraucherumfragen der University of Michigan am Freitag zeigten. Dieser Wert ...

