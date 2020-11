Nachdem ICE in den letzten Jahren vor allem durch die Trennung von Flüchtlingskindern von ihren Eltern Schlagzeilen machte, hat sich die US-Behörde jetzt auch unfreiwillig von ihrem eigenen Twitter-Konto getrennt. Am gestrigen Donnerstag, dem 12. November 2020, verschwand das offizielle Twitter-Profil der bundesstaatlichen US-Polizeibehörde Immigration and Customs Enforcement (ICE) plötzlich von dem Kurznachrichtendienst. Etwas später war der Account wieder da und die Behörde erklärte in einem Tweet, dass es sich um eine technische Panne gehandelt habe. Genauere Details nannte die US-Behörde jedoch nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...