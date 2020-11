Leipzig (ots) - "Fakt ist!"-Moderator Andreas F. Rook diskutiert im Rahmen der ARD-Themenwoche WIELEBEN mit seinen Gästen über die Gefahren der Vereinsamung: am Montag, 16. November 2020, 22.15 Uhr live im MDR-Fernsehen sowie in der ARD MediathekFühlen Sie sich oft einsam? Und wenn ja: Würden Sie das offen zugeben? Damit sind schon zwei Probleme angesprochen: Einsamkeit grassiert in der Gesellschaft, doch will kaum einer darüber sprechen. Denn oft heißt es: Selber schuld!"Alt und einsam" - ein weiteres Klischee! Denn es gibt überraschend viele junge Menschen, die sich einsam fühlen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung spricht von einer deutlichen Zunahme der Einsamkeitsgefühle in den zurückliegenden Jahren. Und der Lockdown hat das Problem verschärft. Denn um Corona einzudämmen, sind wir alle aufgefordert, Abstand zu halten und einander nicht zu besuchen. Das fördert natürlich Einsamkeit. Und nun steht die Adventszeit bevor. "Es wird ein Weihnachten unter Coronabedingungen sein, aber es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein", versprach die Bundeskanzlerin.Wie gefährlich ist Einsamkeit für uns? Kann ein Einsamkeits-Ministerium, wie es in Großbritannien existiert, etwas bewirken? Oder ist am Ende jeder selbst für sich und seine Einsamkeit verantwortlich?Darüber spricht Andreas F. Rook u.a. mit:- Gabriele Bärtels; Journalistin, die über ihr Einsamkeitsgefühl geschrieben hat- Dorothee Herfurth-Rogge, koordiniert die Telefonseelsorge in Halle- Simone Lang, Landtagsabgeordnete aus dem Erzgebirge (SPD), wünscht sich ein Einsamkeits-MinisteriumDie Angebote des MDR zur ARD-Themenwoche werden bei MDR WISSEN unter mdr.de/wieleben im Internet gebündelt.Alle Informationen zur ARD-Themenwoche 2020 sind zudem online unter themenwoche.ARD.de (https://www.rbb-online.de/themenwoche/) abrufbar.Pressekontakt:MDR Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: (0351) 846 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4762823