Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen blickt positiv in die Zukunft und erhöht das Tempo in Richtung Elektromobilität. Dabei ist das Ziel, in den kommenden fünf Jahren 73 Milliarden Euro in Zukunftstechnologien zu investieren. Diesen Plan hat der VW-Aufsichtsrat heute beschlossen. Weitere Investitionen in klimaschonende Antriebe und die Digitalisierung sind dabei vorgesehen, allein ...

