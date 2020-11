Das dreitägige China Hi-Tech Forum wurde als integraler Bestandteil der laufenden 22. China Hi-Tech Fair am 11. November zu unterschiedlichen Themen eröffnet, darunter das "Opening Forum" (Eröffnungsforum), das Forum "New Era, New Technology and New Economy" (Neue Ära, neue Technologie und neue Wirtschaftsstruktur), das Forum "Emerging Technologies Shaping the World" (Neu entstehende Technologien gestalten die Welt) und das Forum "Innovation Leads Future" (Innovation führt in die Zukunft).

Informieren Sie sich über die Foren und Aktivitäten auch Online: http://cis.chtf.com/OnlinePCEN/#/Active

Das China Hi-Tech Forum lud chinesische und internationale Wissenschaftler, berühmte Gelehrte und Führungskräfte zu mehreren Diskussionsrunden ein, die von einer Visionsstrategie bis hin zu praktischen Erfahrungen reichte.

Eröffnungsforum

Mit dem Schwerpunkt "New Structure, Challenges and Opportunities under the Impact of the Pandemic" (Neue Struktur, Herausforderungen und Möglichkeiten unter den Pandemie-Bedingungen), hielt der Wissenschaftler Wu Hequan eine programmatische Rede unter dem Titel "Internet Technology in 14th Five-Year Plan" (Internet-Technologie im Rahmen des 14. Fünfjahresplans). Mit Fokus auf "Cooperative Innovation, Development and Win-win" (Gemeinschaftliche Innovation, Entwicklung und Win-Win-Situation), hielt Zheng Yelai, Vice President von Huawei, eine Rede unter dem Titel "Innovation Inclusiveness, Technology Empowers Smart Upgrade" (Innovation Inklusivität, Technologie befähigt zu intelligentem Upgrade).

Forum "New Era, New Technology and New Economy" (Neue Ära, neue Technologie und neue Wirtschaftsstruktur)

Mit Fokus auf "Development Driven by New Wave of Infrastructure", hielten Akademiemitglieder der US Academy of Engineering und Führungskräfte der China First Heavy Machinery Group Corporation, New Development Bank usw. programmatische Reden und Round-Table-Gespräche darüber, wie weitere Gelegenheiten mit dem neuen Infrastrukturausbau geschaffen werden können und ob dieser die Wirtschaftsstruktur und die Produktionsverhältnisse neu gestalten kann.

Forum "Emerging Technologies Shaping the World" (Neu entstehende Technologien gestalten die Welt)

Die Erörterungen konzentrierten sich auf die Themen "Hello 2030", "AI+: Computing Power, Cognition and Deep Learning", "Future Communication Technology", "Acceleration and Breakthrough in Life Science" und "Space Economy and Civil Aerospace". Rohit Talva, berühmter Futurist; Ma Qin, Senior Economist der World Bank; Xie Dong, Vice President von IBM und Chairman der World Federation of Engineering Organizations (WFEO) tauschten ihre Visionen im Hinblick auf neu entstehende Technologien aus, die wahrscheinlich zu Industriereformen führen und in den nächsten zehn Jahren die Welt verändern werden.

Forum "Innovation Leads Future" (Innovation führt in die Zukunft)

Die beiden Hauptthemen waren "Future Work in Post-pandemic Era" (Zukünftige Arbeit in den Zeiten nach der Pandemie) und "Future Life in Post-epidemic Era". (Zukünftiges Leben in den Zeiten nach der Epidemie). Zu den bedeutendsten Rednern gehörten Xue Wei, CEO von Fujitsu (China), Liu Min, Vice President von Bosch China, Zhang Chao, General Manager von SAP China und Wu Junhua, Vice President von iFlytek. Sie erörterten die Themen: Internet von Allem (Internet of everything), intelligente Fertigung, industrielles Internet, flexible Produktion, Fernarbeit und Unternehmensdigitalisierung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201113005597/de/

Contacts:

Peggie Wang

China Hi-Tech Fair Organizing Committee Office

Tel.: +86-755-82848962

E-Mail: wangyq@chtf.com, 654333235@qq.com